Denuncian ante la Fiscalía Anticorrupción, falta de medicamentos retrovirales

Xalapa.- Por el desabasto de medicamentos retrovirales en Veracruz, que ha provocado la muerte de personas con VIH, la asociación civil Transformando Vidas presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Frida Méndez Oropeza, representante de dicha organización que representa en su mayoría a mujeres transexuales, precisó que han muerto 12 personas en lo que va de este año porque en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) dejaron de abastecerse los medicamentos.

«No hay medicamentos retrovirales en el Capacyts. Yo me he dado a la tarea de conseguir medicamento de donación, que me mandan de Cuernavaca, de una asociación que se llama Pies Descansos y les estoy sustento a mis compañeras», declaró este miércoles.

Señaló que en Xalapa, además son víctimas de discriminación y delitos sexuales, por lo que buscarán amparos federales.

Frida Méndez Oropeza pidió que la titular del CAPACITS en Xalapa sea sustituida.