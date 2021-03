Denuncian despidos injustificados en el DIF Estatal; trabajadores del CRISVER no habrían sido notificados

Xalapa, Ver.- Trabajadores del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CRISVER) denunciaron el supuesto despido injustificado por parte del DIF Estatal del que fueron objeto.

Sin ser notificados mediante oficio o algún correo electrónico o mensaje, desde la semana pasada se les impidió el ingreso a sus lugares de trabajo y en algunos casos los guardias de seguridad del Instituto de la Policía Auxiliar de Xalapa (IPAX) los han sacado prácticamente a la fuerza.

Se trata de 4 trabajadores del CRISVER en Xalapa, de la Subdirección Estatal para la Detección y Atención al Autismo y 4 de la casa asistencial Medio Camino ubicada en el puerto de Veracruz, a quienes el pasado viernes se les impidió continuar en sus áreas de trabajo.

David Alejandro Torres López, especialista en el área de Audición y Lenguaje y detección de autismo en edades tempranas refirió que a pesar de que fueron citados este lunes a firmar la nómina correspondiente al último trimestre del año, se les impidió permanecer en las instalaciones del CRISVER.

Osiris Velázquez Román psicóloga encargada del área de Interacción y Desarrollo de Relaciones del CRISVER contó que el pasado viernes 5 de marzo un guardia de seguridad fue a su consultorio y le informó que debía abandonar las instalaciones ya que había indicaciones superiores de que no laboraba más ahí.

Molesta, narró que tuvo que sacar sus pertenencias vigilada en todo momento por un policía. Aunque acudió al área de Recursos Humanos, asegura que no ha sido atendida.

«Personal de vigilancia en CRISVER no me permiten el acceso a las instalaciones alegando que tenían indicaciones superiores de no permitirme ingresar. No hay ningún motivo para que me negaran el acceso, siendo yo trabajadora. Hasta este martes 9 de marzo no me han dicho nada».