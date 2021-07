Denuncian mal servicio en el hospital de Venustiano Carranza

Venustiano Carranza, Pue.- Luego de las quejas por parte de las auxiliares de salud sobre el abandono en qué tiene el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Huauchinango, Eugenio Adolfo Kurezyn Corripio, a las Casas de Salud en las comunidades, ahora sale a relucir el mal trato de algunos trabajadores del Hospital Integral de Venustiano Carranza.

No obstante, derechohabientes del Hospital Integral aseguran que además de la mala atención de algunos empleados, principalmente de las enfermeras como es el caso de Diana Carrasco a quien señalan de atender de manera déspota; no cuentan con el equipamiento adecuado y suficiente para prestar sus servicios, por lo que muchas veces deben hacer más gastos que una clínica particular.

Foto: Ilustrativa. Derechohabientes piden mejor atención en el Hospital de Venustiano Carranza.

Este nosocomio inaugurado en el año 2016, además de Venustiano Carranza atiende a pacientes de municipios como Mecapala, Pantepec y Francisco Z Mena. Por lo que resulta insuficiente el equipo con el que vienen trabajando desde hace cinco años.

Otra muestra más del desinterés de las autoridades del sector salud en esta jurisdicción, es la falta de climas, situación que incomoda a los usuarios que regularmente tardan horas para ser atendidos, incluso se sabe de quejas del propio personal médico que trabaja bajo precarias condiciones.

Es por ello que solicitan a la Secretaría de Salud y a las autoridades próximas a entrar en funciones, que pongan atención a este tema pues no corresponde a las declaraciones que el Gobernador del Estado Miguel Barbosa Huerta ha dado en cuanto a la calidad de los servicios de salud.