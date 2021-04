Denuncian muerte por negligencia médica en ISSSTE de Xalapa

Xalapa, Ver. – Por falta de un neurocirujano y por no recibir una atención médica adecuada murió Patricia Barajas Mandujano, así lo denunciaron sus familiares este jueves en la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Xalapa.

«No había cirujano. No había para la cirujía y la tuvieron mucho tiempo aquí con su hemorragia. No nos dejaron meter a un neurocirujano ni nos dejaron llevarla al Hospital Ángeles de Xalapa que está a media hora. No nos dejaron hacer absolutamente nada. Nos ataron de manos».