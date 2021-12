Denuncian robo en Hacienda Sotavento

Veracruz, Veracruz.- La joven Cecilia denunció el robo de aparatos electrónicos en su vivienda ubicada en el fraccionamiento Hacienda Sotavento, lugar donde desde hace meses ha incrementado el número de hurtos a casa habitación, sin que haya vigilancia constante en la zona.

La afectada relató que tras llegar a su hogar cerca de las 18 horas, le costó trabajo abrir la puerta de su casa, y al entrar por fuerza, notó que una silla estaba atrancando la puerta de entrada; además vio toda su vivienda violentada.

“Se llevaron una computadora, las bocinas, unas bolsas, unos zapatos, cargadores, cosas electrónicas”, expresó.

La joven se percató que se brincaron la barda del patio y forzaron la reja y candado para ingresar al hogar y perpetrar el robo.

“Llamé a la policía, la policía asistió y cuando asistió pues me levantaron nada más un reporte y me dijeron que si quería pues tenía que ir a poner la denuncia, pero pues tenía que llevar algún sospechoso o si sospechaba yo de alguien, y pues realmente desconozco quien pudo haber sido, pero sí creo que pudo haber sido alguien cerca de esa avenida o por lo menos de la parte de atrás, porque se ve que ya habían estado vigilándome, se ve que ya habían estado checando las horas en que yo entraba, la hora que yo salía y como en estos días yo fui a Córdoba por días festivos, me ausente como 3 días de mi casa”, declaró.

La joven solicitó el apoyo de los elementos policiales y aumentar el número de rondines, pues varios vecinos señalan, que se han quejado de diversos robos, sobre todo en estas épocas del año.

Por Alejandro Ávila