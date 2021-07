Denunciarán a transporte pirata en Venustiano Carranza

Venustiano Carranza, Puebla.- Concesionarios del transporte público procederán legalmente contra quienes resulten responsables por el ataque a las vías de comunicación, considerado como un delito serio y que el propio Gobernador Miguel Barbosa Huerta ha dejado en claro que «el pirataje» no será tolerado en ninguna parte del Estado Poblano.

Luego de la espera, los concesionarios del transporte público, finalmente pudieron dialogar sobre el tema de los «mototaxistas» con el licenciado Benito Animas Arellano Delegado de Gobernación, y el licenciado Gerardo Galloso Sampayo Comisionado de Gobernación con sede en la ciudad de Huachinango, quienes recomendaron realizar las denuncias legales correspondientes ante está afectación a las vías de comunicación y la competencia desleal que representan.

Foto: Concesionarios de taxis inconformes por servicio desleal de mototaxis.

Cómo se mencionó oportunamente en este medio de comunicación, todos los concesionarios del transporte público estaban inconformes con la llegada reciente de un nuevo mototaxista a la cabecera municipal Agua Fría, no obstante, el problema viene siendo desde hace varios años y ha crecido tanto que a la fecha suman alrededor de 60 mototaxis en todo el municipio, los cuales, no cuentan con aseguramiento para el pasaje, no pagan concesión, tenencias y sus precios se diferencian de manera irracional.

A decir de la señora Monserrat Negrete, concesionaria, las autoridades municipales nunca se prestaron para dialogar con los «mototaxistas», e incluso, la presidenta municipal Marisol Manuel María les dijo desconocer del tema. Por lo tanto, pidieron la intervención favorable de Gobernación que los respalda para proceder legalmente contra quienes resulten responsables por el ataque a las vías de comunicación.