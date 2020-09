América le dice “adios” a Alfredo Tena, Raúl Herrera será el nuevo director de las fuerzas básicas de las águilas.

América ya tiene a su nuevo encargado de las fuerzas básicas, los chicos de la cantera americanista empezarán a formarse bajo el cobijo de Raúl Herrera, un hombre con experiencia en el desarrollo de futbolistas, que llega con el aval de haber sido el encargado de la cantera del Villarreal en los últimos cinco años.

Herrera trabajó los últimos 17 años en el conjunto castellonense, media vida. Llegó en 2003 al Submarino Amarillo cuando contaba con 20 años y ahora aterrizará en Coapa con 37.

Se encargará de pulir a los jóvenes futbolistas que sueñan con llegar a Primera División con el conjunto americanista. El cuadro de Coapa emitió un comunicado este martes dando a conocer la salida de Alfredo Tena, quien se encargó del vivero azulcrema desde 2017, cuando regresó en la reestructura que llevó a cabo la directiva americanista.

A falta del anuncio oficial, se espera que Herrera llegue lo más pronto posible y se ponga manos a la obra, porque el tiempo apremia y los chicos ya están en plena competencia, tendrá que empezar a empaparse de las condiciones de cada uno de los chicos, porque bajo su lupa estarán los equipos inferiores como las categorías Sub 20, Sub 17 y Sub 15. Pero también la captación de talento que pueda ajustarse a los objetivos que tendrá en mente.

Hombre de experiencia En los últimos años, Herrera fue el encargado de la cantera del Villarreal, en una entrevista con el portal Castellonbase, definió lo que era parte de su trabajo, el cual sería el mismo o muy similar al que implementará en Coapa: seguimiento puntual de todos los jugadores y de posibles prospectos, algo que hacía en España con su grupo de trabajo.

“Trabajamos de lunes a domingo. Vemos los entrenamientos de los equipos profesionales, organizar jugadores que entrenan con primer equipo y por la tarde al resto de equipos y el fin de semana viajar para ver en qué momento se encuentran los jugadores. Por lo tanto, tenemos máxima dedicación”.

Del mismo modo, apuntaba la visión que tenía el Submarino Amarillo como institución respecto a la formación de jugadores.

“En el Villarreal CF, el jugador es lo importante, con objetivos a cumplir por el mismo, los entrenadores y el club. La metodología dice el cómo. Nosotros tenemos que trabajar mucho y ver el nivel adecuado a su etapa, tenemos que minimizar ese margen de error. Siempre digo que el verde pone a cada uno en su sitio”.

En Herrera estarán depositados los sueños de los jóvenes americanistas, de él dependerá que al primer equipo puedan llegar jugadores bien formados y que entiendan y asimilen el club en el que se encuentra. Las Águilas cambian de modelo y el tiempo dirá cuántos futbolistas de casa pueden trascender en Primera División.