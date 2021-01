Antonio Valencia será uno de los líderes de Gallos

Querétaro- El técnico Héctor Altamirano confesó que se ha visto impresionado con la actitud y trabajo de su nuevo jugador, Antonio Valencia, de quien espera que con sola presencia y trabajo ayude en el interior del equipo, pues lo tiene contemplado como uno de los líderes del vestidor para el Guard1anes 2021.





“Es un tipo disciplinado, trabajador y que le ha costado un poco la exigencia en los entrenamientos, no venía compitiendo desde marzo y le ha costado la adaptación lo hemos llevado de menos a más, pero es de los tipos que protestan y que te pide más cuando se trata de cargas de trabajo, eso nos demuestra que viene comprometido y con ganas de demostrar su valía. El simple hecho de su presencia nos ayuda, los demás saben de la figura que es y le he hecho ver que el compromiso lo va a tener siempre y que le daremos muchas responsabilidades para que frente al grupo sea uno de los líderes que vamos a tener”, mencionó.



Altamirano reveló cómo se dio la llegada de Valencia y confesó que las más de tres semanas de trabajo con el futbolista ecuatoriano le han permitido entender por qué Antonio Valencia pasó más de 10 años en Europa, jugando al más alto nivel mundial.



“Fue muy rápido, cuando me llaman para preguntarme si me interesaba Antonio Valencia, pregunté que si era el que jugaba en el Manchester y claro, todos queremos grandes jugadores. Yo estoy en contra de que se catalogue que a los 35 años seamos grandes, quizás, pero tenemos un ejemplo claro y de mucho compromiso y profesionalismo con Cristiano Ronaldo. Lo que me ha mostrado ‘Toño’ es que entiendes por qué fue un tipo que jugó tanto tiempo en el Manchester, porqué fue campeón, porqué fue capitán en su selección”, dijo.

Por último, el estratega de los Gallos admitió que la actuación del equipo femenil llegando a las semifinales del Guard1anes 2020 significó una motivación para él y para el grupo, pues dieron ejemplo de cómo representar al club.

“Para nosotros fue una motivación importante, ojalá que pronto podamos darle la misma dimensión a la Liga Femenil, ellas necesitan más atención a lo que están haciendo, creo que se lo merecen, para nosotros fue un ejemplo de cómo luchar, cómo pelear, cómo representar a esta institución porque ellas representaron el cómo se debe de pelear en cada cancha, cada pelota, cada que se vestían con el uniforme de Gallos lo hacían lucir espectacular y creo que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo de cómo se representa ese equipo», finalizó.

Con información de Adrenalina