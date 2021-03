Apuñalan en el cuello a futbolista argentino; su estado es grave

México.- Alexis Vega volvió a estar en una polémica luego de que es acusado por un preparador físico de no pagarle una semana de entrenamientos.

Fernando Castillejos publicó un video en el que habla de las deudas que tienen algunos futbolistas y entre ellos resalta el nombre del delantero de las Chivas.

De acuerdo con Castillejos, Alexis Vega le debe una suma de 1 mil 200 pesos que corresponden a una rutina de ejercicios realizada durante una semana. «Alexis Vega, de las Chivas, me sigue debiendo una semana de entrenamientos y no me lo ha pagado. Su hermano no me contesta y él tampoco responde WhatsApp e Instagram”, afirma en el video Castillejos.

“No te das cuenta que tú ganas más de 500 mil pesos mensuales y me estás regateando un entrenamiento de mil 1200. En cualquier restaurante de Guadalajara te chingas 7 mil pesos, qué descaro. Es un tema cobrarles, pero qué tal cuando traen sus camionetas o sus carros, pero no quieren pagar porque todo les regalan».

Ante la polémica, Vega publicó un mensaje en sus redes sociales donde insulta al preparador físico. Que no se preocupe por lo que yo tengo, que se preocupe por lo que le hace falta a él y por lo que veo es mucho.

Mínimo me hubiese gustado que así como tuvo los huevos para subir el video los hubiera tenido para contestarme ayer las llamadas», señaló en Twitter al responder al video.

La opinión de Fernando Castillejo preparador físico personal sobre su trabajo con futbolistas.🤔 pic.twitter.com/7WUvuOzAmr — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) February 24, 2021

