Argentina gana en la Paz, Bolivia fue inocente y cedió terreno en su temible altura, ni la altura les ayudo, la albiceleste suma 6 de 6

Argentina logró un importante triunfo 1-2 este martes, en la altura de La Paz, en la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, y es líder parcial de la clasificación con puntaje perfecto.

Todo marcaba bien para que el equipo local no saliera con las manos vacías, pero la realidad fue otra, no aprovecharon la altura de La Paz, y no pudieron defender el marcador cuando tuvieron la ventaja.

Como es usual en La Paz, el equipo de Messi salió a intentar ahorrar el máximo de oxígeno, y llegó a inquietarse apenas en el arranque con un error no forzado de Armani que por poco complica el inicio. Mientras, Bolivia intentaba hacer daño con sendos intentos del veteranísimo Marcelo Martins, amo y señor del ataque boliviano.

Su tercer intento sería la vencida, un centro de Chamucero que le quedó limpio, ante una enorme pasividad de la zaga visitante. Gol de cabeza para el 1-0 parcial que celebraban en la azotea vecinal estadio, improvisada tribuna sin ningún requisito de bioseguridad.

Pero Bolivia no arreció en el ataque, como se esperaba, y Argentina empezó a acercarse, primero con Ocampos, luego con Messi y su tiro que se estrellaba en un rival, un riflazo de Paredes (pase de Messi) que devolvió el palo y al fin, el gol: salía por derecha Lautaro y Carrasco, por querer rechazar, le servía la pelota al goleador. Inocencia pura. Ni para celebrar corrió nadie, solo Scaloni llegó a abrazarlo.

Argentina gana en la Paz

Así se fueron al descanso y en el camerino, el oxígeno y el discurso hicieron lo suyo, aseguró las bandas Argentina en marca y en el segundo tiempo despertó el gigante: tuvo un tiro libre Messi, se animó de nuevo un exhausto Lautaro pero falló en el mano a mano y el recién llegado Correa, con apenas unos minutos en la cancha, recibió un servicio del hombre del Inter y con un furioso remate logró e 1-2 que parecía merecido. La jugada se revisó en el VAR pero el gol fue gol.

El juez dio siete minutos más que eran una condena para los argentinos, refugiados para defender la ventaja, y Messi corría y proponía a los 52 minutos del segundo tiempo. ¡Tremendo!

De esta manera, De esta manera, Argentina espantó el fantasma de la altura y con 6 puntos de 6 en juego dijo presente en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022.