Arsenal firmará a Marcelo Flores por cinco años, el mexicano estuvo presente en los entrenamientos del primer equipo y en su debut con la sub 18, anotó doblete.

El mexicano Marcelo Flores firmará un contrato por cinco años con el Arsenal de Inglaterra, el cual será confirmado oficialmente en los próximos días.

Así lo informó su padre, Rubén Flores, quien afirma que el contrato ya está hecho pero no puede ser firmado hasta que el joven cumpla 17 años este 1 de octubre.

“Por normativa UEFA y FIFA no se puede hacer hasta el 1 de octubre de este año, que es cuando él (Marcelo) cumple 17 años, pero ya tenemos un acuerdo y un arreglo y seguramente el 1 de octubre saldrá la noticia de que un mexicano firmó un contrato profesional con el Arsenal durante tantos años. Ahora no se ha dicho nada porque se hará hasta que cumpla 17 años cuando se puede hacer la presentación, pero ya estamos arreglados” agregó Flores

“Tiene contrato por los próximos dos años para jugar en la sub 18, pero yo ya tengo un acuerdo en el que firmará un contrato profesional por los próximos cinco años con el Arsenal”, confirmó el padre

El mexicano ya ha entrenado bajo las ordenes del director técnico Mikel Arteta, y en su categoría ha tenido una admirable participación siempre el eje del ataque sub 18, hasta el momento en la campaña lleva tres goles, uno al Southampton y dos contra el Crystal Palace.

Marcelo Flores’ goals against Crystal Palace for the u18s today #AFC pic.twitter.com/nuCJPZHjGF

— Dan Critchlow (@afcDW) September 26, 2020