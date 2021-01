Barcelona sufre ante el Rayo pero avanza en la Copa del Rey

CDMX.- Guido Pizarro, mediocampista y capitán de los Tigres, dejó en claro que para él no sería suficiente con llegar a la final del próximo Mundial de Clubes, aunque eso signifique lograr el mejor resultado de un equipo mexicano en la historia de esta competencia. El jugador argentino aseguró que irán “en busca de lo máximo” al torneo que se llevará a cabo en Qatar a partir del 4 de febrero.

Los felinos inaugurarán el certamen, enfrentando al Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

A mi manera de ver, nosotros vamos a ir por lo máximo, nunca nos hemos conformado con algo menos. Quedarse en la puerta, más allá de haber llegado a la final, quedarse en la puerta y no lograr el título, también dejaría una sensación medio amarga, por eso creo que van a ser muy importantes las maneras, va a ser muy importante el primer partido y creo que iremos en busca de lo máximo”, declaró Pizarro este martes en una videoconferencia de prensa.

Asimismo, Pizarro no cree que carguen con la responsabilidad de representar a México, sino solamente a su afición, a la región y al continente en general.

A mi manera de ver, no, nosotros representamos a nuestra gente, que es la que nos apoya diariamente y en todos los estadios y seguramente representamos a una región, a un continente, ya que hemos tenido la chance de ganar una Concachampions, pero no, no corremos con la responsabilidad de representar a un país, sino de representar a una institución que viene haciendo las cosas muy bien en los últimos años. Ojalá que dejemos a la institución y a este continente, lo más alto posible en una competición donde van a estar los mejores”, señaló.