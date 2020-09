Cancelan juego entre México vs Costa Rica, como se había notificado, la Federación Costarricense de Fútbol no recibió respuesta del Ministro de salud para poder realizar el viaje a México.

Las reglas sanitarias impuestas en Costa Rica provocaron la cancelación del partido entre México y la selección ‘Tica’, pactado para el 30 de septiembre en el Estadio Azteca. El duelo amistoso no se realizará debido a que la Federación Costarricense no recibió respuesta por parte del Ministro de Salud de su país sobre el permiso que solicitaron para que los futbolistas no hagan cuarentena al regresar a la nación centroamericana.

#Selecciones | Se cancela el encuentro de @miseleccionmx con Costa Rica. En breve anunciaremos el nuevo rival a enfrentar el próximo 30 de septiembre. Lee más: https://t.co/mkNQxgneJb#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/YIFYWiK7jE — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) September 22, 2020

Cancelan juego entre México vs Costa Rica

Te puede interesar: En peligro el México vs Costa Rica

Así lo informó la Federación de Costa Rica

“La Federación Costarricense de Fútbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre, al no haber recibido a este martes 22 de setiembre respuesta oficial de las entidades del Gobierno a su solicitud para adecuar el regreso al país de la Selección Nacional.

La Federación Costarricense de Fútbol comunica la cancelación del juego ante su similar de México programado para el próximo 30 setiembre. 📰 Los detalles en la nota: https://t.co/ZqiYIUTVZ0 — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) September 22, 2020

Luego de agotar todas las vías, la Fedefútbol considera que la decisión correcta y responsable es suspender el juego al no tener un panorama confirmado a menos de 8 días del cotejo. Nuestra organización lamenta los inconvenientes que la suspensión del partido le pueda causar a la Federación Mexicana de Fútbol y le agradece su disposición y paciencia en los últimos días.

Desde ya la Fedefútbol hace un llamado respetuoso al Gobierno para entablar conversaciones y buscar su apoyo para los fogueos que podrían presentarse en octubre y noviembre, la participación de los equipos costarricenses en la Liga Concacaf y el protocolo establecido para el Torneo Nacional”.

También por medio de un comunicado, la Selección dio a conocer la noticia.

La Federación Mexicana de Fútbol informa que se cancela el encuentro entre la Selección Nacional de México y su similar de Costa Rica programado para el 30 de septiembre, debido a la falta de acuerdo entre la Federación de Costa Rica y las autoridades de salud de su país.