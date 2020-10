‘Canelo’ Álvarez estalla contra Donald Trump y sostiene que los latinos van a trabajar a EE.UU., Saúl Álvarez dice que no se arrepiente de las críticas que hizo en 2015 contra Donald Trump previo a su pelea con Miguel Ángel Cotto

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez de nueva cuenta defendió a los latinos y estalló contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Señaló que no se arrepiente de las declaraciones que dio en 2015, previo a su pelea con Miguel Ángel Cotto.

“No ha cambiado y la reitero. No son palabras para hablarnos a nosotros. Como te digo, aquí la gente viene a trabajar. Los latinos venimos a trabajar y ahora sí que al ‘sueño americano’ como dicen. No me arrepiento porque dije lo que tenía que decir”, señaló el Canelo en entrevista con CNN, la cual se dará a conocer el próximo 20 de octubre.