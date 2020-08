Carlos Vela advierte que volvería a dejar de jugar por estar con su familia, El Bombardero está listo para reaparecer con Los Ángeles FC después de ausentarse del torneo MLS is Back debido a la pandemia de coronavirus.

Para Carlos Vela el bienestar de su familia está por encima de cualquier cosa, por eso tomó la decisión de no jugar el torneo ‘MLS is Back’ en Orlando Florida, y ahora que volverá a la actividad con Los Ángeles FC en la MLS advirtió que volvería a tomar la misma decisión si fuera necesario.

“Siempre he dicho que la gente es libre de opinar, sea positivo o negativo. Yo soy libre de tomar mis decisiones de la manera que quiera y la volvería a tomar, a veces tienes que decidir y la familia es primero, pero me da gusto regresar”, dijo el delantero mexicano en conferencia de prensa.

Este sábado en el Clásico del Tráfico contra Los Ángeles Galaxy, Vela volverá a la actividad después de cinco meses de ausencia, toda vez que su último partido fue el 8 de marzo contra el Philadelphia Union.

“Estuve trabajando con algunos entrenadores este tiempo, físicamente estoy bien. Obviamente no juego un partido completo en mucho tiempo, tengo muchas ganas que es lo importante, estoy muy motivado”.

Sobre el juego que se disputará en el Estadio Bank of America, el Bombardero señaló que será un partido en el que el Galaxy querrá sacarse la espina después de la goleada que le propinaron en el torneo de MLS is Back en Orlando.

“Chicharito” no está entrenando, DT. del Galaxy, Barros Schelotto confirmó que aún no puede contar con el delantero mexicano del equipo angelino.

En julio pasado, Javier Hernández sufrió una lesión en la pantorrilla, misma que amenazó con dejarlo fuera de todo el torneo ‘MLS is Back’ y en efecto, el mexicano aún no ha ni practicado con sus compañeros.

“Chicharito no está listo. No está entrenando y no sé cuándo va a estar listo”, dijo en conferencia de prensa Guillermo Barros Schelotto, entrenador del LA Galaxy.