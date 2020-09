“Checo” Pérez cuarto en Rusia, el mexicano después de haber anunciado su salida de la escudería, firmó una gran participación en el GP de Rusia.

El piloto finlandés Valtteri Bottas de la escudería Mercedes ganó el Gran Premio de Rusia, beneficiado por una sanción de 10 segundos a su compañero inglés Lewis Hamilton, que fue tercero y tendrá que esperar a otra carrera para igualar las 91 victorias del alemán Michael Schumacher.

Sergio Pérez salió cuarto y se mantuvo así hasta finalizar la carrera.

