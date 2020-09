“Checo” Pérez habla sobre su futuro en la F1: “Hay opciones, algunas de ellas me han sorprendido incluso a mí mismo”, afirmó el piloto mexicano.

El mexicano Sergio Pérez, que el miércoles anunció que no seguirá en Racing Point -que el año que viene será Aston Martin, un equipo en el que lo sustituirá el alemán Sebastian Vettel-, dijo en Mugello, Italia, sede del Gran Premio de la Toscana, que se concentrará “en esta carrera” y que luego pensará y tomará “decisiones sin” precipitarse.

“Me comunicaron el miércoles la decisión. Yo pensaba que seguiríamos trabajando juntos, pero estoy relajado y ahora me puedo ocupar del futuro. A ver si hay algo que me motive para seguir en la Fórmula Uno”, explicó Checo Pérez en Mugello al canal de televisión alemán ntv.

“Pero ahora me centraré en esta carrera”, explicó en Mugello el el bravo piloto tapatío.

Sergio “Checo” Pérez anuncia su salida de Racing Point, tras siete años en el equipo, “Checo” que no permanecerá en la escudería “rosada” para la próxima temporada.

Sergio ‘Checo’ Pérez ha confirmado, a través de redes sociales, que no permanecerá en la escudería Racing Point para la próxima temporada de Fórmula 1, en medio de rumores sobre la llegada de Sebastian Vettel al equipo.

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020