“Checo” Pérez vuelve a dar positivo, la escudería Rancing Point confirmó el positivo en un comunicado de prensa donde aseguro que el mexicano se encuentra “físicamente bien y recuperándose”.

El piloto mexicano de F1, Sergio “Checo” Pérez, una vez más dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que volverá a estar aislado, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, lo reemplazará por segunda vez en lo que va de la campaña.

Sergio se perderá nuevamente el Gran Premio del 70 aniversario de este domingo en Silverstone (Reino Unido).

Mediante un comunicado la escudería Racing Point confirmo que la prueba del mexicano dio positivo por tercera ocasión, donde ya se encuentra aislado y que “fisicamente se encuentra bien y se esta recuperando”, puntualizó.

Hay que recordar que “Checo” inicio su aislamiento el pasado jueves 30 de junio, cuando en una segunda prueba tuvo un resultado “no concluyente”, en el test de coronavirus, procovando que su escudería volteara a ver a Hülkenberg, que se encuentra esta temporada sin equipo después de haber piloteado la última década para Williams, Force India, nombre anterior de Racing Point), Sauber y Renault.

CONFIRMED: @HulkHulkenberg will drive for the team this weekend. Full story ⬇️https://t.co/QfYcjtCWlz#F1 #F170

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 7, 2020