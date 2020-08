“Chicharito” no está entrenando, DT. del Galaxy, Barros Schelotto confirmó que aún no puede contar con el delantero mexicano del equipo angelino.

En julio pasado, Javier Hernández sufrió una lesión en la pantorrilla, misma que amenazó con dejarlo fuera de todo el torneo ‘MLS is Back’ y en efecto, el mexicano aún no ha ni practicado con sus compañeros.

“Chicharito no está listo. No está entrenando y no sé cuándo va a estar listo”, dijo en conferencia de prensa Guillermo Barros Schelotto, entrenador del LA Galaxy.