“Chuky” Lozano marca doblete en pretemporada, recordemos que el mexicano tuvo una temporada difícil con el Napoli, ya que el estratega Gennaro Gattuso lo relegó al banquillo en varias ocasiones.

Ahora, el mexicano se prepara para la siguiente campaña y desea ganarse la confianza del estratega italiano para estar en el once titular del equipo.

El ‘Chucky‘ inició de forma espectacular la pretemporada, pues se lució con un doblete frente al L’ Aquila. El canterano de los Tuzos de Pachuca anotó al minuto 17′ con la cabeza y al 28′ en una gran jugada individual, además dio una asistencia para que su compañero Victor Osimhem anotará el tercero en su cuenta personal.

Pese a que colaboró con dos anotaciones, el jugador nacional no fue titular ya que el conjunto napolitano reveló la alineación a través de su cuenta de Twitter y en ella no apareció el ‘Chucky‘. Cabe mencionar que el directivo Cristiano Giuntoli, dio a conocer que Lozano no saldrá en este mercado, por lo que se quedará en el equipo.

Lamentablemente para el mexicano, el Napoli terminó en la séptima posición de la tabla general y no estará en la próxima edición de la UEFA Champions League. El conjunto dirigido por Gennaro Gattuso tendrá que realizar una destacada participación en la Europa League.

En la última temporada Hirving el ‘Chucky’ Lozano participó en 34 partidos y solamente pudo anotar en cinco ocasiones, además dio dos asistencias. En los últimos meses, los medios italianos lo han criticado fuertemente y lo han tachado como uno de los peores fichajes.