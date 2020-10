Confirman interés de fichar a Messi, en el pasado verano se especulo que Lionel Messi iba a salir de Barcelona por las diferencias que tiene con la directiva blaugrana y uno de los equipos interesados era el Manchester City.

Sin embargo, el argentino se quedó con la escuadra Culé y saldrá hasta el próximo año.

Pese a que sigue jugando en España, los directivos del cuadro inglés confirmaron que existe una posibilidad por contratar al argentino. “Está por ver si alguna vez vuelve a ser una posibilidad. Si Leo Messi se va del Barça en enero y se convierte en una posibilidad, decidimos explorar la opción de su fichaje“, comentó Omar Barreda, director de operaciones, en entrevista para The Athletic.

Cuando el conjunto inglés se enteró de que el astro sudamericano podría salir de la escuadra catalana, los directivos del equipo se pusieron en contacto con el seleccionado de la Albiceleste para realizar el fichaje. Al final no se pudo dar por el alto costo de su cláusula de recisión.

Kevin De Bruyne habló sobre los rumores de Lionel Messi al Manchester City… ➡️😳

"Realmente no me importa, para ser honesto… Si viene sería bueno, si no, hay suficientes buenos jugadores en el club con los que disfruto jugando" pic.twitter.com/O0IAA6Taba

— Goal en español (@Goal_en_espanol) October 10, 2020