Congelan a Cesar Ramos tras incidente con Miguel Herrera, la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicanl de Futbol decidió no programar al silbante en ninguno de los partidos de la jornada 15 del Guardianes 2020.

El silbante César Ramos Palazuelos no fue considerado por la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en las designaciones para los partidos correspondientes a la fecha 15 del Guardianes 2020.

La decisión de la Comisión de Arbitraje sucede después de la discusión verbal que sostuviera Ramos Palazuelos con el técnico del América, Miguel Herrera, al término del partido entre las Águilas y León de la jornada pasada

Como se recordará, la discusión quedó grabada en video y en ella se escucha cómo el silbante, dentro de los alegatos, le dice a Herrera “yo tomé la determinación, no él, tu te equivocaste en tu planteamiento, es lo mismo. Yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80, perdóname”, lo que muchos consideraron una mala acción de César.

LAS DESIGNACIONES

Sin César Ramos, las designaciones arbitrales para la jornada 15 del Guardianes 2020 fueron las siguientes: