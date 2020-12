Desmiente Juan Carlos Osorio negociaciones con el América

México.- Previo a su pelea contra Callum Smith programada para este sábado 19 de diciembre, el boxeador mexicano, Saúl «Canelo» Álvarez, mandó un mensaje contundente.

«Estoy consciente, para los conocedores, para los que saben de boxeo, estoy catalogado como el mejor libra por libra, pero yo siempre me he sentido el mejor desde niño, por eso estoy donde estoy, porque aunque no era, me sentía y la confianza, el sentirte, eso es lo que te hace, por eso estoy aquí. Muchos dirán que no pero los que saben me tienen como el mejor libra por libra y eso es lo que más me interesa», expresó el pugilista durante una entrevista con TUDN.

Asimismo, aseguró que el ya no tiene nada que demostrarle a nadie, pues sus logros y peleas hablan por si solas.

«Yo no tengo nada que enseñarle ya a la gente ni que demostrarle, he demostrado mucho. Siempre dicen que ‘en esta pelea sí’ y pasa la pelea y no, siempre pasa, una tras otra. No tengo nada que demostrar. He hecho grandes peleas, he dado lo mejor de mí y si están conformes o no, es problema de ellos, no mío», concluyó.

Con información de Récord