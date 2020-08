DT de la Máquina desconoce viajes de jugadores, algunos jugadores del primer equipo tuvieron descanso y aprovecharon para realizar viajes a la playa.

Uno de los equipos que ha reportado más casos de coronavirus, es el Cruz Azul con un total de 14 hasta el momento, aunque las autoridades sanitarias se han mantenido en tener el semáforo en rojo en todo el país, algunos jugadores del primer equipo aprovecharon los días libres luego del empate ante el Puebla en la jornada 2, para romper filas y realizar viajes a la playa.

El más mencionado fue el canterano de los celestes Santiago Giménez, quien realizó un viaje junto con su novia a Cancún para visitar a su padre, el ahora Director Técnico de Cancún FC, “Chaco” Giménez.

También los que realizaron viajes fueron el defensor Adrián Aldrete y el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, sin embargo quien tuvo una actividad importante en redes sociales hasta llegar hacer criticado por cierto sector de la afición celeste.

“No tengo conocimiento de quién fue a la playa, realmente no sé quién fue; sé que son responsables, sé que dimos todos negativos en la última prueba, eso es lo que sé. En sus días libres no puedo imponer más de lo que corresponde, ellos saben de la responsabilidad social, y ante la institución y ante el equipo debe ser su comportamiento; la realidad es que no puedo hablar sobre supuestos, no estoy enterado de que alguno que se haya ido a la playa. Desconozco lo que hayan publicado, no tengo ni idea, tampoco sabía que Santi había ido a Cancún”.