Enner Valencia ficha por el Fenerbahce, el delantero ecuatoriano emigró al futbol de Turquía luego de no ser contemplado por los Tigres para disputar el Guard1anes 2020.

Luego de semanas de suspenso, el exdelantero de Tigres, Enner Valencia ya tiene nuevo equipo, se trata del Fenerbahce turco con quien sumará una experiencia más fuera del continente americano.

Mediante sus redes sociales fue como el equipo turco anunció al apodado ‘Superman’. “Bienvenido a tu nueva familia, Enner Valencia”, publicaron en un video con personajes como el Correcaminos y Flash, haciendo referencia a su velocidad.

Valencia llega con los de Turquía tras haber militado tres años con el club Tigres, con quien levantó dos Ligas MX y marcó en 34 ocasiones durante 118 partidos.

Desde finales del mes de junio se rompió relación del delantero con los felinos, por lo que después de casi tres meses pudo encontrar cabida en el futbol del extranjero y como agente libre en una institución que se ha caracterizado por estar peleando tanto en la Champions League como en la Europa League, dos de las más grandes competencias en el viejo continente y del mundo.

Será la tercera oportunidad para Enner de demostrar su calidad en el balompié europeo tras sus cortas y poco exitosas experiencias en el West Ham y Everton, ambas en Inglaterra.

Chelsea se refuerza con Thiago Silva, los “blue” confirmaron la llegada del defensa internacional brasileño, de 35 años, por una temporada con opción a otra.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020