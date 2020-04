Ex de Tiburones Rojos busca entrar en la política. Tras la desafiliación de los Tiburones Rojos de Veracruz, concretada a principios de diciembre de 2019, algunos ex jugadores del club ya no encontraron acomodo en otra escuadra. Tal es el caso del atacante Ángel Reyna, quien, aunque no ha oficializado su retiro del futbol, comienza a pensar sobre su vida a futuro.

En entrevista con ‘El Universal Deportes’, el antes futbolista de América, Chivas y Monterrey, entre otros, habló sobre su interés en realizar cosas “importantes” una vez que haya finalizado su etapa como deportista profesional. Incluso no descartó incursionar a la política para ayudar a las personas.

“Me veo haciendo cosas importantes, las he hecho durante algunos años y también tengo familia dentro de la política y no veo mal, siempre y cuando sea para ayudar”, afirmó el canterano de las Águilas en plática con ‘El Universal Deportes’.

A pesar de que vislumbra una aparición en el ámbito de la política, Ángel Reyna no dio por terminada, en este momento, su carrera y confirmó que en caso de recibir una oferta la “tomaría” con tal de continuar en las canchas. “Si me llegara una oferta la tomaría por el mismo gusto de estar en una cancha. Los últimos años ya lo hice por mero gusto”, añadió el ex seleccionado nacional.

En las últimas semanas, fiel a su estilo, Ángel Reyna ha protagonizado algunos momentos polémicos en las redes sociales. En una entrevista, el ex jugador de los Tiburones Rojos acusó de robo a Néstor de la Torre, José Manuel de la Torre y Omar Bravo por supuestamente apropiarse de los premios económicos que entregaba Jorge Vergara en Chivas.

Asimismo, señaló a José Luis Higuera, ex directivo de Guadalajara, de ser una persona que comúnmente amenaza a las personas. El ahora comentarista de televisión rechazó las acusaciones de Reyna.

