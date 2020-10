Exesposa de Jorge Vergara entra en disputa legal por herencia de sus hijas, Angélica Fuentes, difundió un video en el que informa que buscará la vía legal para pelear por la herencia.

La ex esposa de Jorge Vergara, Angélica Fuentes difundió un vídeo a través de sus redes sociales en el que dio a conocer que buscará a través de la vía legal que sea respetada la herencia de sus dos hijas, además de que sea saldada una cuenta de un préstamo personal con el anterior propietario del Guadalajara.

“Para nadie es desconocido que desde mi divorcio de Jorge Vergara que en paz descanse, he vivido en una lucha constante de defender mi imagen, mi carrera y mi patrimonio, durante casi cuatro años fui una mujer a la que atacaron, acusaron y difamaron de una forma despiadada, buscaron como a tantas mujeres quebrar mi espíritu pero no pudieron, ese litigio fue largo y también doloroso y dejó algo inconcluso que no puedo dejar de lado, mis hijas se quedarían con lo que por derecho les corresponde de herencia, además existe el pago pendiente por un adeudo personal que en su momento Jorge Vergara adquirió conmigo”, señaló.ç