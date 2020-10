Futbolista cambia de nombre a “Gokú”, la historia del español Joan Román, jugador profesional de futbol que se plantea cambiarse de nombre por este personaje.

El futbol y el anime han estado involucrados prácticamente desde siempre. Prueba de lo anterior son los mangas tales como los ‘Súper Campeones’ o ‘Pokémon que hicieron referencia en algún momento a diversas estrellas del balompié tanto japonés como del viejo continente

Joan Román, actualmente juega para el Miedz Legnica de la segunda división de Polonia, tomo la decisión de cambiarse el nombre debido a la enseñanza que le ha dejado este curioso personaje famoso a nivel mundial, en su entorno personal como profesional han respetado la decisión de cambiar de nombre.

“He escogido este nombre porque me siento identificado con los valores que representa para mí: perseverancia, empatía, crecerse ante los obstáculos, luz y positividad. Solo pido respeto, como muchas personas ya me lo están demostrando. Siempre en movimiento, siempre hacia adelante. Mucho amor para todos”, escribió el jugador desde su cuenta de Instagram

"Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Goku. Me siento identificado con los valores que representa para mí", afirmó.

