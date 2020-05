Futbolista mata a su hijo por tener Coronavirus. Aficionados del fútbol se encuentran muy consternados con el asesinato que cometió un jugador turco del Bursa Yildirim Spor, Cevher Toktas de 32 años, le arrebató la vida a su hijo menor de 5 años asfixiándolo con ayuda de una almohada.

De acuerdo a información emitida por el diario turco Daily Sabah, el pasado 23 de abril el pequeño fue hospitalizado en una clínica de Bursa ya que presentaba fiebre alta y síntomas relacionados con el Covid-19, pero pasados 11 días de que el niño falleciera, su padre el jugador del Bursa Yildirim Spor confesó ante las autoridades policiales locales que él había asesinado a su hijo puesto que nunca lo había querido.

“Puse una almohada en su cabeza y apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo, pero cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los médicos para que no sospechasen nada”, confesó el futbolista.

“Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”, mencionó el mediocampista el cual será juzgado por homicidio.