Gerard Piqué se va del Barcelona, el encuentro entre el Barcelona frente al Bayern fue “una vergüenza”, razón por la que el español se ofreció a dejar el club.

El defensa español Gerard Piqué comentó tras finalizar el partido de los cuartos de final de la Champions League, que lo vivido en Lisboa “es una vergüenza” aunado a que el club necesitará un cambio estructural.

“El club necesita cambios. Y no hablo sólo del entrenador y de los jugadores. El club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a dejarlo si es necesario. Ahora sí que hemos tocado fondo”, añadió

