Girarán orden de aprehensión contra La Volpe, el abogado Adolfo Estrada explicó lo que pasara con el “Bigoton”.

Girarán una orden de reaprehensión contra Ricardo La Volpe. Debido al caso de “perspectiva de género” que tuvo el entrenador argentino con la ex podóloga de Chivas, el sudamericano pisaría la cárcel, aunque podría recuperar su libertad con una fianza.

El abogado experto en materia penal, Adolfo Estrada, explicó a un medio nacional la situación jurídica del ‘Bigotón’ y detalló que es un delito considerado grave, por lo que será detenido.

El conflicto se destapó el 30 de abril de 2014, cuando el entrenador argentino fue cesado de la dirección técnica de Chivas por “conducta inadecuada”, misma que tiempo después se esclareció que se debió a una supuesta insinuación sexual contra la entonces podóloga del club, Belén Coronado.

En mayo del 2014, un medio nacional pudo acceder al documento con las declaraciones de la podóloga que entonces laboraba en el Guadalajara, en donde detalló lo acontecido esa tarde del 17 de abril del 2014.

“Le contesté que no hacía masajes y me dijo: ¿Qué, te da miedo? Caminé detrás del sillón, esperando que se fuera. Estaba nerviosa y desesperada. Decidí salirme, pero antes fui por mi celular. Tuve que pasar al costado izquierdo del señor, fue así que, aún sentado, siento un agarrón en la filipina médica, me tenía sujetada con la mano izquierda y me jaló para acercarme, tomó mi mano derecha y me dijo: tócame, tócame, ¿o qué, te da miedo?, jalaba mi mano hacia su pene. En el forcejeo logró que mi mano rozara su pene, sin que yo tuviera la intención de algún tipo de intimidad sexual”, declaró Coronado.