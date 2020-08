Govea se disculpa públicamente, el futbolista mexicano dijo que de ahora en adelante se comportará como ejemplo dentro y fuera del campo.

El futbolista mexicano Omar Govea ocasionó un accidente automovilístico el sábado por la noche en Bélgica después de impactarse con otro vehículo en el que viajaban dos mujeres, por lo que este lunes ofreció una disculpa en redes sociales tras aceptar su error.

“Sobre el accidente ocurrido el sábado por la noche. Me doy cuenta de que cometí un error. Quiero disculparme con los fanáticos, directiva, mis compañeros de equipo y el cuerpo técnico de mi club, Zulte Waregem”, dijo Govea.

De igual manera, aprovechó para comprometerse con el equipo, al señalar que “realmente amo este club con todo mi corazón. De ahora en adelante me comportaré como ejemplo dentro y fuera del campo como debería ser un jugador Essevee”.

Mexicano rumbo a Qatar 2022, Jacques Passy, es el nuevo técnico de República Dominica, quien iniciará su camino al mundial en octubre con nuevo formato de eliminatorias de Concacaf.

Hoy Jacques Passy fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de República Dominicana donde inicia su participación en el mes de octubre, el mexicano fue elegido tras contar con experiencia con el combinado sub-23, donde clasifico al Preolímpico que fue suspendido por la pandemia.

A través de redes sociales República Dominicana anunció a Passy como su nuevo director técnico. Rubén García, presidente de la Fedofutbol, expresó que el técnico mexicano es el ideal para tomar las riendas de la selección, pues conoce el futbol caribeño y de la zona.

Jacques, en el 2015 fue estratega de la selección de San Cristobal y Nieves, donde disputo las eliminatorias hacia Rusia 2018, donde quedó eliminado en la segunda ronda.

Para Qatar 2022, el formato clasificatorio para ir al mundial ha cambiado, dandole una nueva oportunidad al estratega azteca para poder soñar con la República Dominicana.

En su presentación, Jacques Passy señaló que el nuevo sistema de eliminatorias es más justo y espera tener una gran labor en busca de clasificar al octagonal final donde se definirán las tres selecciones que representarán a Concacaf en el próximo mundial.

El día de hoy la @fedofutbol me nombró Seleccionador de la República Dominicana rumbo a @FIFAWorldCup Qatar 2022 . Estoy muy feliz. Pero sobre todo, no voy a descansar un minuto para ayudar a República Dominicana a tener el resultado que el potencial de su futbol merece. pic.twitter.com/j0xD424ErU

“El nuevo formato es sumamente retador, pero parte de una justicia, todos pueden acceder al octagonal, lo cual no sucedía en el anterior. Llegar al octagonal es un reto mayúsculo, pero no hay que tenerle miedo a ponerte objetivos altos. Con todo y una liga en incertidumbre, países cerrados, fronteras complejas, tenemos que ser fuertes y fijar la mira en el octagonal. El reto es titánico, pero no podemos entrar al proceso pensando en nada menos que eso” sentenció.