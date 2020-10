GP de Vietnam es cancelada por COVID-19, los organizadores devolverán el importe de los boletos vendidos tras varios meses de dudas sobre una carrera que iba a celebrarse en abril y que fue aplazándose durante el año.

Por medio de un comunicado, los organizadores del Gran Premio de Fórmula 1 de Vietnam informaron que el evento se cancela para este año por la pandemia mundial, dejando como resultado también, que este año no se realice la competencia.

CANCELLATION OF THE 2020 FORMULA 1 VIETNAM GRAND PRIX

This has been an extremely difficult but necessary decision to reach in view of the continued uncertainty caused by the global coronavirus pandemic.

For more information, please visit https://t.co/KonnhM5ZFi. pic.twitter.com/DA2xJuTfmr

— F1 Vietnam Grand Prix (@F1VietnamGP) October 16, 2020