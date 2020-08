Hamilton gana la pole del GP de España logró la pole en la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de Fórmula Uno, por lo que encabezará la parrilla de salida en la carrera de este domingo en el circuito de Barcelona-Cataluña.

El líder del Mundial comandará desde el inicio la sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno, después de haber firmado un tiempo de 1:15.584 en la tercera ronda de clasificación, que le concedió la pole.

El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point, será el cuarto en salir.

🚥 Q3 GREEN LIGHT 🚥 The Racing Points are first out for the top 10 shootout! #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/mh8A7AXBfL — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

El finlandés Valtteri Bottas completará el pleno de Mercedes en la segunda posición.

En el tercer puesto estará el holandés Max Verstappen, de Red Bull.

Regreso de ‘Checo’ Pérez

El Gran Premio de España marca el regreso de ‘Checo’ Pérez a la pista luego de haber superado el COVID-19.

Sergio Pérez recuperó el volante de su Racing Point desde este viernes, con motivo de los Libres 1 y 2 en el circuito de Barcelona-Cataluña, que son, este fin de semana, sede de la sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno.

“Checo” Pérez regresa al volante

“Checo” Pérez regresa al volante, el mexicano dio negativo a la prueba de COVID-19 y puede reaparecer en el GP de España.

La escudería de “Checo”, Racing Point de la Fórmula 1, confirmó que el mexicano dio negativo a COVID-19, por lo que es probable que regrese al volante en el Gran Premio de España este fin de semana.

Por medio de un comunicado en redes sociales la escudería del mexicano anunció que la Federación de Automovilismo (FIA), aprobó el regreso de “Checo”, recordemos que estos últimas semanas en el circuito de Silvertone (Reino Unido) no participó.

Sergio Pérez recuperará el volante de su Racing Point este viernes, con motivo de los Libres 1 y 2 en el circuito de Barcelona-Cataluña, sede este fin de semana de la sexta prueba del Mundial de Fórmula Uno.

“Checo” Pérez vuelve a dar positivo

“Checo” Pérez vuelve a dar positivo, la escudería Rancing Point confirmó el positivo en un comunicado de prensa donde aseguro que el mexicano se encuentra “físicamente bien y recuperándose”.

El piloto mexicano de F1, Sergio “Checo” Pérez, una vez más dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que volverá a estar aislado, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, lo reemplazará por segunda vez en lo que va de la campaña.

Sergio se perderá nuevamente el Gran Premio del 70 aniversario de este domingo en Silverstone (Reino Unido).

Mediante un comunicado la escudería Racing Point confirmo que la prueba del mexicano dio positivo por tercera ocasión, donde ya se encuentra aislado y que “fisicamente se encuentra bien y se esta recuperando”, puntualizó.

“El test de Sergio dio un resultado positivo, de manera que seguirá bajo las órdenes de las autoridades sanitarias. Se encuentra físicamente bien y recuperándose. Todo el equipo desea a Sergio y su familia que estén bien y espera a su retorno”, señaló la escudería británica en su página web.

Hay que recordar que “Checo” inicio su aislamiento el pasado jueves 30 de junio, cuando en una segunda prueba tuvo un resultado “no concluyente”, en el test de coronavirus, procovando que su escudería volteara a ver a Hülkenberg, que se encuentra esta temporada sin equipo después de haber piloteado la última década para Williams, Force India, nombre anterior de Racing Point), Sauber y Renault.

El piloto tapatío confirmó posteriormente a ese primer positivo que después del Gran Premio de Hungría tomó un vuelo privado a México para ver a su madre, que había tenido “un accidente muy fuerte”, un viaje en el que tomó “todas las recomendaciones al pie de la letra” y regresó a Europa sintiéndose “perfecto”.

Este jueves, Racing Point notificó que el mexicano había superado la cuarentena de siete días establecida por las autoridades sanitarias británicas y estaba a la espera del resultado del test PCR para saber si podría participar en el Gran Premio del 70 aniversario. El positivo conocido este viernes se lo impedirá, ya que con este resultado no puede siguiera acceder al paddock.