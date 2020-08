Hamilton obtiene la pole del GP de Bélgica, el mexicano ‘Checo’ Pérez se metió a la calificación como octavo.

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápido en el tercer y último libre para el Gran Premio de Bélgica, que se disputa en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Sergio Pérez (Racing Point), quedó octavo.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole for Sunday's Belgian Grand Prix!

His @MercedesAMGF1 team mate, @ValtteriBottas, takes P2 ahead of @Max33Verstappen in P3#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/czsno44hOF

