Higuain se deshace de elogios hacia un mexicano, el argentino asegura que tiene potencial para ser uno de los mejores jugadores de la MLS.

El flamante fichaje del Inter Miami, Gonzalo Higuaín, ya le dio consejos a su nuevo compañero, Rodolfo Pizarro, sobre cómo llegar a ser un mejor jugador.

El mexicano aparece en la lista de convocados para la gira por Europa, para enfrentar a Holanda y al campeón de África, Argelia a inicios de octubre.

Pizarro no tiene mucho que llegó a la ML, como uno de los tres jugadores franquicia del Miami, y como uno de los fichajes bomba del 2020, donde meses después, desde Italia se hicieron de los servicios de Matuidi y de Gonzalo Higuain.

“La MLS la vengo siguiendo desde hace mucho tiempo por mi hermano, siempre me sedujo, me llamó la atención, me dio curiosidad, ver que muchos vinieron, disfrutaron, anotaron goles me dio curiosidad, probar en un proyecto que me sedujo”, compartió el Pipita.