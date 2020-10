Igor Lichnovsky revela motivo de su salida al futbol saudí, el central chileno, dice que en México lo hicieron quedar como un traidor ante la afición del Cruz Azul.

Igor Lichnovsky, exjugador de Cruz Azul, expresó en un video que la Máquina no lo valoró, por lo que tomó la decisión de irse al futbol saudí a pesar de que era feliz en México.

“Si alguien se va de una empresa es porque en su momento no te valoró o algo hicieron mal para que te quieras ir. Cuando malinterpretan lo que alguien dijo o paso. Siempre que hablé fue en un contexto determinado y el contexto cada día va cambiando y esa es una realidad. me alegra que en el contexto de hoy con mi equipo, cuerpo técnico y compañeros está muy bien, nada les afecta en el campo y el objetivo lo tienen claro”, expuso por redes sociales el futbolista.

En el video, comentó que dio lo mejor para Cruz Azul y también cuando no le tocaba jugar;

Asimismo, el central chileno explicó que su decisión no convenía a los directivos celestes y lo hicieron quedar como un traidor ante la afición de Cruz Azul.

“Qué harían ustedes si tuvieran la posibilidad de tomar decisiones que no les convengan, pero sí les convengan a otros o al país. Eso es lo que hace un presidente que tiene dominio propio. No estamos en esa posición. Pero veo que cuando algo no les conviene podemos llegar a ser los monstruos más injustos que existen, como en su percepción sobre mi decisión”, recriminó el chileno.