Jonathan Orozco explica el motivo por el que se volteó durante el Himno Nacional, en la final de ida de la Copa MX, el arquero causó polémica por dar la espalda a la ceremonia del himno nacional.

Tras esta acción, el exportero de Monterrey recibió cientos de críticas en redes sociales por su raro comportamiento en la cancha del Estadio Caliente.

Ante los malos comentarios que recibió, el guardameta del conjunto fronterizo aclaró todo mediante su cuenta oficial de Twitter. “Con respecto a la foto que tanto me critican por dar la espalda, no es la primera vez y no será la última, siempre de frente a mi bandera para entonar el himno nacional“, escribió en su publicación.

De manera inmediata los aficionados cambiaron las críticas y comenzaron a apoyarlo, pues no sabían que el futbolista se volteó para entonar el himno nacional frente a la bandera. Por otro lado, algunos fanáticos no dejaron pasar la oportunidad para recordarle que le faltó poner su mano en el pecho por respeto.

El juego de vuelta entre los Xolos de Tijuana y Rayados de Monterrey se jugará el próximo cuatro de noviembre en la cancha del Estadio BBVA a las 20:36 de la noche. Al igual que el pasado miércoles, se espera que Jonathan Orozco haga el mismo gesto en el Gigante de Acero.

El actual portero del cuadro fronterizo tendrá sentimientos encontrados, pues con Monterrey vivió su mejor etapa como futbolista profesional. Con el conjunto de la ‘Pandilla‘ ganó tres campeonatos de liga, una Interliga y un tricampeonato en la Concacaf Champions League.