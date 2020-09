Jürgen Klopp habla fuerte de Messi, la inminente salida de Lionel del Barcelona ha sido el tema que más se ha hablado en el mundo del futbol en los últimos días y en esta oportunidad, Jürgen Klopp dio su opinión al respecto y tundió al argentino.

“Cristiano Ronaldo podría retirarse en cualquier momento, pero lo ganó todo: Títulos con clubes, con Portugal, trofeos individuales. Messi en cambio, todavía tiene mucho que dar al futbol, no ha ganado nada importante para su selección y desde que despidieron a Xavi e Iniesta del Barcelona no ha ganado nada de importancia“, comentó Klopp en entrevista con Marca.

¡FUERTES DECLARACIONES!😯

"Messi todavía tiene que dar mucho al futbol, no ha ganado nada importante para su selección, y desde que se despidieron del Barcelona Xavi e Iniesta, no ha ganado nada de importancia. Y ahora, con el VAR, no puede ganar fuera del Camp Nou. pic.twitter.com/7ekR1q3bpy

