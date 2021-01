Juventus vence al Napoli y se proclama campeón de la Supercopa de Italia

México.- Uno de los luchadores más populares y carismáticos sin duda fue, Víctor Manuel Reséndez Ruiz, mejor conocido con ‘Latín Lover’.

Su paso en la Lucha Libre en los años 90s, fue el parteaguas de un nuevo modelo de gladiador, pues atrajo a mucho público femenino.

Hoy en día, alejado del ring, luego de vencer una terrible enfermedad y hasta nominado aun Oscar por la película ‘Roma’, el regio habla de su pasado en la Lucha y de algunos motivos que lo hicieron decir adiós, como por ejemplo, los vicios en la industria.

En charla con +Lucha, Latin contó que hay algunos personajes poco profesionales que incluso toman antes de las luchas.

«Lo saben los promotores, lo sabe la Comisión de Box y Lucha, no voy a decir nombres, pero yo conozco muchos luchadores que toman en el vestidor antes de una Lucha y no solo arriesga su vida sino también la del compañero. En lugar de atenderse o cuidarse una lesión se van a agarrar la jarra. Mujeres, el vicio, no me quiero meter más adentro. A veces pensamos que somos inmortales o invencibles», expresó.

A pesar de ser considerado un Sex Simbol, Latin también fue reconocido por el mundo de la Lucha como uno de los mejores, comandó la AAA en las batallas estelares por mucho tiempo junto a La Parka y Octagón y es por eso que la WWE lo buscó para mudarse a Estados Unidos, algo que el regiomontano jamás aceptó.

Una vez asentado en México, le llegaron los reconocimientos, ganó varios títulos, fue Rey de Reyes y la fama lo alcanzó. Apareció en telenovelas, programas de TV, Realitys, show de strippers y películas nacionales e internacionales, la última de ellas, ‘Roma’ de Alfonso Cuarón, que lo llevó a la ceremonia de los Oscar en el 2019.

