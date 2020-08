La próxima semana Lionel Messi sí se presentará a entrenar, pese a los rumores, la figura argentina reportará la próxima semana con el club blaugrana para realizar los entrenamientos.

Lionel Messi está en el ojo del huracán, pues el argentino está cerca de dejar al Futbol Club Barcelona y por este motivo, muchos aficionados han mostrado su inconformidad en las calles y en redes sociales.

Según información del medio argentino llamado TyC Sports, el astro del futbol mundial cumpliría con su contrato y estará junto a sus compañeros de manera normal preparando la siguiente temporada. El atacante culé no desea perder ritmo y en lo que se aclara su situación.

La directiva del Barcelona aprovecharía la estancia de Messi y tratarán de convencerlo de que se quede al menos para la siguiente temporada, sin embargo parece que la decisión del sudamericano está tomada. Por otro lado, medios catalanes han revelado que el presidente Josep Maria Bartomeu se reunirá con plantearle el proyecto de la próxima campaña.

