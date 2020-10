León jugará su próximo partido en estadio prestado, los Panzas Verdes publicaron un comunicado para dar a conocer que no jugará su próximo encuentro en el Estadio León, lo harán en Aguascalientes.

Recordemos que el pasado 9 de Octubre, a las 7:00 am en las instalaciones del Estadio León, fueron tomadas por el dueño legal, Roberto Zermeño, aunque, prácticamente sacó a los esmeraldas del León, el mismo propietario, ofreció el estadio para que se jugará el juego correspondiente a la fecha 13 del Guardianes 2020, entre el líder de la competencia y el América, pero, al todo indica que no se pudo llegar a un acuerdo, y el partido tendrá otra cede.

León publicó en sus redes sociales un comunicado informando la situación que viven respecto al Estadio León y el poco apoyo que han recibido dentro de Guanajuato, además, afirmaron que el León vs América se jugará en el Estadio Victoria, en Aguascalientes.

“Hoy, hemos recibido mucho apoyo y reconocimiento en esta lucha, de distintas ciudades a las que no pertenecemos. Dispuestas a darnos el cobijo y resguardo que, en una época tan complicada, no estamos encontrando en la Ciudad donde nacimos, y a la que amamos y respetamos profundamente. Es por ello, que jugadores nuestro próximo partido a puerta cerrada en la Ciudad de Aguascalientes, en el Estadio Victoria, del Club Necaxa; a quien agradecemos su solidaridad, comprensión y apoyo; en uno de los momentos donde más pundonor y entereza, debemos demostrar con nuestra historia. Desde ahí, defenderemos los valientes principios y colores que la gente nos ha encomendado proteger”, se lee en el escrito de los Panzas Verdes.

La directiva puntualizó que el equipo no estará “amarrado” a ninguna circunstancia y esperan que junto con el apoyo de la afición, la situación actual del torneo sea más llevadero, hasta que puedan inaugurar su propio estadio.

“El Club León no será rehén de NADIE. Juntos, equipo y afición, haremos más grande esta institución. En los momentos más difíciles, es donde se confirma la grandeza. Construir el nuevo Estadio para darle lugar a toda esta historia, lleva mucho tiempo. Hemos dado los primeros pasos para hacerlo, que no son pocos, ni pequeños, y aunque el camino rumbo al nuevo Estadio será largo y complicado, lo único que nos anima a continuarlo es la confianza, la pasión, la gratitud y el empuje de esta afición, que hoy, es lo que nos mantiene aquí. Nosotros jamás los abandonaremos, ni los traicionaremos. Un abrazo para toda la afición, tenemos un campeonato por delante, dejaremos todo por ustedes, no les fallaremos, a donde vayamos, los llevaremos en el alma.”, explicaron