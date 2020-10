Los mejores partidos en esta fecha FIFA, te daremos a conocer los partidos que pararán al mundo futbolístico, como amistosos hasta clasificatoria mundialista.

Este 5 de octubre arrancó la Fecha FIFA, por lo que regresa la actividad de varias selecciones tras el parón por la pandemia del coronavirus; por ello, durante los próximos días estaremos viendo partidos atractivos, entre ellos de la UEFA Nations League.

La actividad futbolística empieza el 7 de octubre, donde Holanda le hace los honores a la selección mexicana, , al mismo tiempo, Portugal se medirá contra España.

Para el jueves inician las eliminatorias mundialistas de la Conmebol, por lo que tendremos partidos interesantes como Uruguay vs Chile y Paraguay vs Perú.

Este fin de semana retomará la actividad la UEFA Nations League, donde España jugará contra Suiza, Croacia vs Suecia, aunque el partido más atractivo es el del campeón del mundo Francia vs España.

Para la siguiente semana, México tendrá su último partido de preparación en el viejo continente, donde recibirá a su similar de Argelia el martes 13 de octubre. En ese mismo día habrá dos duelos importantes en la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas: Perú vs Brasil y Chile vs Colombia.

Los mejores partidos en esta fecha FIFA

La actividad cierra con la Liga de Naciones de la UEFA con enfrentamientos como Italia vs Holanda, Croacia vs Francia y Portugal vs Suecia.

Miércoles 07 de octubre de 2020

Amistosos

Holanda vs México | 13:45 horas

Portugal vs España | 13:45 horas

Suiza vs Croacia | 13:45 horas

Jueves 08 de octubre de 2020

Amistosos

Inglaterra vs Gales | 14:00 horas

Eliminatorias de Conmebol

Uruguay vs Chile | 17:45 horas

Paraguay vs Perú | 18:30 horas

Argentina vs Ecuador | 19:10 horas

Viernes 09 de octubre de 2020

Eliminatorias de Conmebol

Colombia vs Venezuela | 18:30 horas

Brasil vs Bolivia | 19:30 horas

Sábado 10 de octubre de 2020

UEFA Nations League

España vs Suiza | 13:45 horas

Ucrania vs Alemania | 13:45 horas

Domingo 11 de octubre de 2020

UEFA Nations League

Croacia vs Suecia | 11:00 horas

Inglaterra vs Bélgica | 11:00 horas

Francia vs Portugal | 13:45 horas

Martes 12 de octubre de 2020

Amistosos

México vs Argelia | 14:00 horas

UEFA Nations League

Ucrania vs España | 13:45 horas

Alemania vs Suiza | 13:45 horas

Italia vs Holanda | 13:45 horas

Eliminatorias de Conmebol

Bolivia vs Argentina | 15:00 horas

Ecuador vs Uruguay | 16:00 horas

Perú vs Brasil | 19:00 horas

Chile vs Colombia | 19:30 horas

Miércoles 14 de octubre de 2020

UEFA Nations League

Croacia vs Francia | 13:45 horas

Portugal vs Suecia | 13:45 horas

Islandia vs Bélgica | 13:45 horas