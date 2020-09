Luis Suárez se va al Atlético de Madrid, luego de seis años con el equipo blaugrana y convertirse en el tercer máximo goleador del Barcelona con 198 anotaciones.

El Club de Futbol Barcelona anunció que llegó a un acuerdo para traspasar al delantero internacional uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid por la cantidad de 6 millones de euros en variables.

Luego de seis temporadas y con 198 dianas que lo colocan como el tercer máximo anotador del club, y trece títulos: 1 Champions League, 1 mundial de clubes, 1 Super Copa de Europa, 4 ligas, 4 Copas de Rey y 2 super copas de España.

1️⃣9️⃣8️⃣ goals in 2️⃣8️⃣3️⃣ games

💙❤️ Third leading goalscorer in Barça history

La marcha de Luis Suárez del Barcelona significa el adiós, por un tiempo, a su amigo Lionel Messi, con el que forjó una gran relación de amistad dentro y fuera del campo. El argentino estuvo presente en la conferencia de prensa.

“Todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo, cuando uno llegó al Barcelona decían cuidado con Leo por ser delantero…, ahora después de muchos años Leo se lleva espectacular con un delantero”, dijo en su despedida.

“Dicen que el delantero le hace mal, porque lo decían, no digo quién, pero nosotros somos conscientes que el tiempo que estuvimos en el equipo intentamos ayudar al equipo, rendir al máximo, estar a la altura de lo que es el Barcelona y en mi caso me puedo ir orgulloso”, afirmó Suárez

El uruguayo manifestó que la amistad que tiene con el argentino Leo Messi no cambiará aunque el este en el Atlético de Madrid.

Ya me he enfrentado en los partidos Uruguay-Argentina, así que eso no va a cambiar nuestra relación, no va a mezclar los sentimientos que tenemos por enfrentarnos en partidos complicados como son los Atlético-Barça”, mencionó.

En las fotos de su despedida, Suárez estuvo acompañado de de Messi, Piqué, Busquets, Jordi Alba, y Sergo Roberto.