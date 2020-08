Manchester e Inter avanzan en Europa League, los dos grandes equipos en en Inglaterra e Italia avanzaron sin problemas con sus respectivos encuentros de la UEFA Europa League, tras el parón de la competencia por la pandemia.

El Inter de Milán confirmo el día de hoy que es uno de los favoritos para llevarse el título, ganandole 2 – 0 al Getafe de España, en el Veltins-Arena.

Recordemos que la Europa League ha cambiado de formato ya que se implemento el partido único ya que la pandemia no permitió que siguiera la competencia con normalidad.

El Inter dominó totalmente la primera mitad viéndolo reflejado en el marcador con un gol del Belga Romelu Lukaku.

Para la parte complementaria el Getafe pudo empatar las cifras pero fallaron el penal que tenían a su favor.

Para terminar el partido Christian Eriksen aprovechó un rechace en el área y mandó el balón al fondo de la red para concretar la victoria del equipo a la siguiente ronda de la Europa League.

⚽ ¡Eriksen le dio la estocada final al Getafe! 😎 ¡Inter sella su pase a Cuartos de Final! #UELxESPN pic.twitter.com/yGG19U34V2 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 5, 2020

Por su parte, uno de los grandes de Inglaterra el Manchester United, eliminó al LASK 2-1 pero el marcador global fue de escándalo con un contundente 7-1, en el teatro de los sueños.

Manchester e Inter avanzan en Europa League

Te podría interesar: Fulham asciende a la Premier League

Un duelo antes Copenhague y Shakhtar ganaron sus respectivos partidos para avanzar a los cuartos de final del certamen a derrotar a Istanbul y Wolfsburgo respectivamente.

Este jueves, continuarán los octavos de final de la Europa League en donde entrará en acción el mexicano Raúl Jiménez con el Wolverhampton ante el Olympiacos. Los otros partidos que se disputarán son Sevilla vs Roma, Bayer Leverkusen vs Rangers y Basel vs Eintracht Frankfurt.

Te podría interesar: Bielsa regresa a la Premier League

Te podría interesar: Premier League usará playeras #BlackLivesMatter