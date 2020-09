Memo Ochoa se retira tras Qatar 2022, el guardameta nacional ya puso fecha de su retiro eso será después del próximo mundial.

Considerado uno de los mejores porteros mexicanos de los últimos tiempos, Guillermo Ochoa aparece en la convocatoria de Gerardo Martino para los próximos encuentros del Tri rumbo a Qatar 2020.

Sin embargo, el guardameta americanista ya puso fecha a su adiós con el combinado nacional.

Memo de 35 años de edad, manifestó en una entrevista que le gustaría alargar su carrera deportiva ya que se encuentra en un estado físico bueno para realizarlo.

“Mi sueño y mi idea es alargar mi carrera deportiva. No me quiero quedar conforme, quiero dar más, sé que puedo, físicamente me ha ido bien. Mi intención es jugar 5 o 6 años más”, dijo el canterano del América..