Mexicana avanza en el Roland Garros, Renata Zarazúa consigue histórico pase al cuadro principal del Abierto de Francia.

La mexicana Renata Zarazúa logró una clasificación histórica al aparecer en un cuadro principal de individuales en un Grand Slam, algo que no sucedía desde el 2009.

Renata remontó a Olga Danilovich en el primer encuentro del torneo para la mexicana, después derroto a Viktoriya Tomova, por un marcador de 6-3 y 6-4, para finalmente derrotar el día de hoy a la chilena Daniela Seguel con un marcador de 6-3 en los dos sets.

Cabe recordar que Santiago González fue el último tenista mexicano que había calificado a un Grand Slam de manera individual en 2009, cuando cayó eliminado en Wimbledon durante la primera ronda.

Con estas seguidillas de partidos a favor de la mexicana se convierte en la primera jugadora azteca que tendrá actividad en el Main Draw de Ronald Garros desde su compatriota Angélica Gavadón en 1995.

Zarazúa vive su mejor momento como tenista profesional, pues se ubica como la 178 del mundo y ahora tendrá la oportunidad de poner el nombre de México muy en alto

Naomi Osaka gana el U.S. Open, la japonesa es la quinta jugadora de la Era Abierta en ganar sus tres primeras finales de Grand Slam

La japonesa Naomi Osaka, cuarta cabeza de serie, remontó un set en contra y derrotó este sábado por 1-6, 6-3 y 6-3 a la bielorrusa Victoria Azarenka, número 27 del mundo, y se proclamó nueva campeona del Abierto de Estados Unidos (U.S. Open).

Osaka, que consiguió su segundo título del Abierto en tres años -ganó el primero en el 2018- también logró el tercero de un Grand Slam en las tres finales que ha disputado, tras haber ganado la del Abierto del Australia del 2019.

La nueva campeona es la quinta jugadora de la Era Abierta en ganar sus tres primeras finales de Grand Slam, después de Virginia Wade, Mónica Seles, Lindsay Davenport y Jennifer Capriati.

Naomi Osaka is the #USOpen champion again! 🏆🏆 pic.twitter.com/8W8MogVpWd

Two titles. Three years.

Osaka, de 22 años, que apenas pudo ganar un juego en el primer set tras cometer 13 errores no forzados por cinco golpes ganadores, comparados a los tres y siete de Azarenka, respectivamente, recuperó su mejor tenis a partir del segundo con un saque demoledor y un resto intratable.

Aunque Osaka comenzó el segundo de la misma manera que había concluido el primero, con quiebre de Azarenka para el 2-0, a partir del tercer juego consiguió concentrarse plenamente y exponer su mejor tenis para romper el primer servicio a la bielorrusa. Entonces todo cambió a su favor.

Osaka recuperó la confianza en su tenis, se centró, aseguró los golpes desde el fondo de la pista e hizo de nuevo un quiebre el séptimo juego (4-3) para quedarse con la manga y meterse de lleno en el partido.

All the feels 🥰@naomiosaka is your 2020 #USOpen champion! pic.twitter.com/su8H5GGhg6

