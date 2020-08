Mexicano a Europa, Luis Guillermo Madrigal jugará en España, el delantero mexicano vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo, llega al Salamanca que dirige Sergio Egea.

El delantero mexicano ya no entra en planes del Monterrey, con ello, continuaría su carrera en España, donde jugará con el Salamanca de la Segunda División de España.

Una fuente cercana al jugador reveló que hay un arreglo entre todas las partes y el jugador mexicano irá a préstamo por una temporada al equipo que dirigie Sergio Egea.

Madrigal solo espera que concluyan los trámites de la visa de trabajo para poder viajar al viejo continente, su primera aventura fuera del país.

El experimentado delantero mexicano defendio los colores de las chivas y del Necaxa donde no tuvo la continuidad que tanto buscaba.

El Salamanca en los últimos años se ha reforzado con jugadores mexicanos tales como Kristian Álvarez, Fernando Monárrez, Jorge Mora, que son los jugadores aztecas que actualmente están en el equipo, Jorge “el chaton”, regreso a México el semestre pasado, las últimas bajas fueron por parte de Martín Galván y Jehu Chiapas.

Genk hizo oficial el fichaje a Arteaga, el cuadro belga confirmó que el mexicano realizó con éxito los exámenes médicos. firmando un contrato por cinco años.

El club belga hizo oficial el fichaje de Gerardo Arteaga, defensa mexicano de 21 años, donde ya realizó los exámenes médicos y firmó un contrato por cinco años.

A través de un comunicado, Genk descató las condiciones del seleccionado nacional y esperan que pronto pueda viajar a Europa para incorporarse a los entrenamientos.

Retomando las palabras de Arteaga de una entrevista de un medio deportivo el cuadro belga retomó las palabras del mexicano donde manifiesta que dejaría Santos para fichar por el Genk para cumplir su sueño de jugar en Europa.

“Es un sueño hecho realidad poder jugar en Europa y para un gran club como Genk. Sé que el club ha desarrollado jugadores como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y otros. Impresionante”, mencionó.

“Estoy muy agradecido con Santos por los valores que me han dado. La filosofía de Santos es “ganar sirviendo”. No solo a nivel futbolístico, sino también por lo que haces afuera: ayudar a las personas que lo necesitan, las personas con discapacidad. He podido desarrollarme como futbolista, pero también como persona. Y también quiero mostrar eso en Europa. No solo soy un buen jugador de fútbol, sino también una buena persona”, agregó.