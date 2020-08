Mexicano a la Liga Portuguesa

View this post on Instagram

Bienvenido Jesús Gómez. 🖤 Tem 18 anos, é central e na próxima época vai vestir xadrez.🐾 Vamos receber com força o nosso mais recente reforço. Que mensagem de boas vindas queres deixar ao nosso jovem talento? Escreve o que te vai na alma. Força Boavista.🏁 🇲🇽 @alejandrog44 . . #boavistafc #mexico #jesusgomez