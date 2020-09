Mexicano hace doblete con el Arsenal, Marcelo Flores anota con la sub-18 para darle la victoria a la academia.

El juvenil mexicanos sigue deslumbrando en las Fuerzas Básicas del conjunto londinense. Este sábado anotó por partida doble para darle el triunfo a su escuadra sobre el Crystal Palace.

#AFCU18 secured a 3-2 win over Crystal Palace in the U-18 Premier League today 👏

⚽️ Flores (59, 85)

⚽️ Edwards (66) pic.twitter.com/508kIIE0by

— Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) September 26, 2020